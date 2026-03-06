Обмен пленными — Буданов заявил о возвращение гражданских

Буданов сообщил о возвращении из плена РФ гражданских украинцев
Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 13:03
Срочная новость
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил об успешном завершении второго этапа обмена пленными. По его словам, в Украину удалось вернуть еще 300 военнослужащих, а также освободить двух гражданских граждан.
Таким образом, в рамках двух этапов обмена на родину уже вернулись 500 украинских военных и двое гражданских. Буданов подчеркнул, что освобожденные украинцы получат необходимую медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь. По его словам, работа над возвращением всех украинцев из плена продолжается.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама