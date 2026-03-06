Відео
Україна
Головна Новини дня Ще 300 захисників повернулися додому під час обміну полоненими

Ще 300 захисників повернулися додому під час обміну полоненими

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 12:50
Обмін полоненими 6 березня — ще 300 українців вдома
Військовополонені, яких повернули додому під час обміну. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

У п'ятницю, 6 березня, відбувся черговий раунд обміну полоненими між Києвом та Москвою. З російської неволі вдалося визволити ще 300 захисників та двох цивільних.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Великий обмін полоненими 6 березня

"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути", — зазначив глава держави.

300 військових та 2 цивільних вдалося повернути додому під час обміну полоненими 6 березня
Обмін полоненими 6 березня. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Серед тих, кого вдалося повернути — військові:

  • Збройних Сил України;
  • Національної гвардії;
  • прикордонної служби.

"Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі — з 2022 року", — зазначив Зеленський.

300 військових та 2 цивільних вдалося повернути додому під час обміну полоненими 6 березня
Полонені, яких повернули в Україні. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент подякував воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Також Зеленський висловив вдячність всій команді, яка працювала заради цього результату.

"Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Пам'ятаємо про кожного та кожну й обов'язково маємо повернути всіх наших людей", — додав глава держави.

300 військових та 2 цивільних вдалося повернути додому під час обміну полоненими 6 березня
Українці, яких повернули додому. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Попередній обмін полоненими

Перший етап великого обміну відбувся у четвер, 5 березня. Президент Володимир Зеленський зазначив, що вдалося повернути 200 українців.

Очільник ОП Кирило Буданов зауважив, що обмін став можливий завдяки роботі переговорної групи у Женеві. Саме тоді вдалося узгодити повернення людей додому.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що дехто з українців, яких повернули додому, пробув в полоні майже чотири роки. Омбудсмен розповів про стан звільнених українців.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
