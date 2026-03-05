Стало відомо, в якому стані звільнені з полону українці 5 березня

Захисники, яких вдалося повернути в Україну з російського полону 5 березня 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 5 березня, в межах першого етапу обміну полоненими згідно з домовленостями у Женеві, вдалося повернути 200 українців. Серед них є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця.

Сьогодні, 5 березня, у межах першого етапу обміну полоненими до України повернулися 200 захисників — на виконання домовленостей, досягнутих під час перемовин у Женеві.

Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил безпілотних систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

Звільнені військовослужбовці захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів.

Найстаршому звільненому із російського полону 5 березня — 59 років, наймолодшому — 27 років.

За інформацією омбудсмена, багато звільнених перебувають у складному психологічному стані. У деяких зафіксована критично низька вага.

Лубінець наголосив, що всі звільнені військовополонені потребують термінової медичної допомоги:

"Багато захисників України, яких звільнили з російських катівень, мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Ми зафіксували хлопців із виразками на ногах. Практично всі виснажені, з явними ознаками втрати критичної маси тіла.Частині звільнених потрібна не лише медична, а й термінова психологічна допомога".

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути із російського полону 6 622 громадян.

Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Обмін полоненими — що відомо

У четвер, 5 березня, президент Володимир Зеленськи повідомив, що з російського полону вдалося повернути до України 200 українських захисників. Зокрема, він показав перші кадри звільнених військовополонених на рідній землі.

Своєю чергою, керівник Офісу президента України Кирило Буданов розкрив деталі сьогоднішнього обміну полоненими. Він зазначив, що про цей обмін Україна та Росія домовилися під час переговорів у Женеві.

Згодом у Координаційному штабі анонсували, що найближчим часом відбудеться ще один обмін полоненими між Україною та Росією.