Освобожденные из плена РФ в тяжелом психологическом состоянии

Омбудсмен назвал критическим вес освобожденных из плена
Сегодня, 5 марта, в Украину из российского плена вернули 200 защитников. Некоторые из них находятся в сложном психологическом состоянии.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.
В каком состоянии пленные, которых вернули в Украину 5 марта
Сегодня, 5 марта, в рамках первого этапа обмена пленными в Украину вернулись 200 защитников — во исполнение договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве.
Это военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил беспилотных систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.
Освобожденные военнослужащие защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.
Самому старшему освобожденному из российского плена 5 марта — 59 лет, самому молодому — 27 лет.
По информации омбудсмена, многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.
Лубинец подчеркнул, что все освобожденные военнопленные нуждаются в срочной медицинской помощи:
"Многие защитники Украины, которых освободили из российских застенков, имеют серьезные проблемы со здоровьем. Мы зафиксировали ребят с язвами на ногах. Практически все истощены, с явными признаками потери критической массы тела. Части освобожденных нужна не только медицинская, но и срочная психологическая помощь".
Отметим, что всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть из российского плена 6 622 граждан.
Обмен пленными — что известно
В четверг, 5 марта, президент Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена удалось вернуть в Украину 200 украинских защитников. В частности, он показал первые кадры освобожденных военнопленных на родной земле.
В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов раскрыл детали сегодняшнего обмена пленными. Он отметил, что об этом обмене Украина и Россия договорились во время переговоров в Женеве.
Впоследствии в Координационном штабе анонсировали, что в ближайшее время состоится еще один обмен пленными между Украиной и Россией.
