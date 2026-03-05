Освобожденные из плена РФ в тяжелом психологическом состоянии

Защитники, которых удалось вернуть в Украину из российского плена 5 марта 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Сегодня, 5 марта, в Украину из российского плена вернули 200 защитников. Некоторые из них находятся в сложном психологическом состоянии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.

Реклама

Читайте также:

В каком состоянии пленные, которых вернули в Украину 5 марта

Сегодня, 5 марта, в рамках первого этапа обмена пленными в Украину вернулись 200 защитников — во исполнение договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве.

Это военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил беспилотных систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.

Освобожденные военнослужащие защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.

Самому старшему освобожденному из российского плена 5 марта — 59 лет, самому молодому — 27 лет.

По информации омбудсмена, многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.

Лубинец подчеркнул, что все освобожденные военнопленные нуждаются в срочной медицинской помощи:

"Многие защитники Украины, которых освободили из российских застенков, имеют серьезные проблемы со здоровьем. Мы зафиксировали ребят с язвами на ногах. Практически все истощены, с явными признаками потери критической массы тела. Части освобожденных нужна не только медицинская, но и срочная психологическая помощь".

Отметим, что всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть из российского плена 6 622 граждан.

Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

Обмен пленными — что известно

В четверг, 5 марта, президент Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена удалось вернуть в Украину 200 украинских защитников. В частности, он показал первые кадры освобожденных военнопленных на родной земле.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов раскрыл детали сегодняшнего обмена пленными. Он отметил, что об этом обмене Украина и Россия договорились во время переговоров в Женеве.

Впоследствии в Координационном штабе анонсировали, что в ближайшее время состоится еще один обмен пленными между Украиной и Россией.