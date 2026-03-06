Большой обмен пленными 6 марта — еще 300 украинцев вернулись домой

Военнопленные, которых вернули домой во время обмена. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Украина и Россия провели очередной раунд обмена пленными. В пятницу, 6 марта, домой вернулись еще 300 украинцев.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Большой обмен пленными 6 марта

"Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также двух гражданских украинцев удалось сегодня вернуть", — отметил глава государства.

Среди тех, кого удалось вернуть — военные:

Вооруженных сил Украины;

Национальной гвардии;

пограничной службы.

"Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину по разным направлениям: Донецкому, Луганскому, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые — с 2022 года", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил воинов, пополняющих обменный фонд для Украины. Также Зеленский выразил благодарность всей команде, работавшей ради этого результата.

"Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждом и каждом и обязательно должны вернуть всех наших людей", — добавил глава государства.

Предыдущий обмен пленными

Первый этап большого обмена состоялся в четверг, 5 марта. Президент Владимир Зеленский отметил, что удалось вернуть 200 украинцев.

Глава ОП Кирилл Буданов отметил, что обмен стал возможен благодаря работе переговорной группы в Женеве. Именно тогда удалось согласовать возвращение людей домой.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые из украинцев, которых вернули домой, пробыли в плену почти четыре года. Омбудсмен рассказал о состоянии освобожденных украинцев.