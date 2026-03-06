Обмін полоненими — Буданов повідомив про звільнення цивільних

Буданов заявив, що серед звільнених полонених цивільні українці
Дата публікації: 6 березня 2026 13:03
Очільник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про успішне завершення другого етапу обміну полоненими. За його словами, до України вдалося повернути ще 300 військовослужбовців, а також визволити двох цивільних громадян.
Таким чином, у межах двох етапів обміну на батьківщину вже повернулися 500 українських військових і двоє цивільних. Буданов наголосив, що звільнені українці отримають необхідну медичну, психологічну та реабілітаційну допомогу. За його словами, робота над поверненням усіх українців із полону триває.
