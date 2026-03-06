Обмін полоненими 6 березня — як українці зустрічали звільнених воїнів

Українські військові, які повернулися з полону. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У п'ятницю, 6 березня, в Україну повернули ще 300 захисників та двох цивільних під час обміну полоненими. Зустріти оборонців приїхало чимало людей з прапорами бригад та портретами воїнів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Повернення українців з полону

Українці зустріли звільнених військовополонених вигуками "Вітаємо!". Люди також тримали в руках стяги бригад та фото захисників.

Полонені, які повернулися з російської неволі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Українці зустрічають звільнених з полону воїнів. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Українські воїни, які повернулися з полону. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Портрети українських захисників. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Як зазначили у Координаційному штабі, перемовини щодо повернення полонених тривають. За словами керівника Секретаріату Координаційного штабу Богдана Охріменка, наразі над цим питанням працює група найвищого рівня на чолі з Рустемом Умєровим.

"Як тільки ми отримаємо вказівку від Верховного головнокомандувача, від Президента України, реалізувати наступний етап домовленостей, ми однозначно це виконаємо", — наголосив Охріменко.

Що відомо про великий обмін полоненими

У четвер, 5 березня, відбувся перший етап великого обміну військовополоненими. Президент України Володимир Зеленський заявив, що додому вдалося повернути 200 захисників.

Вже сьогодні, 6 березня, в межах другого етапу обміну ще 302 українці повернулися з ворожої неволі. Про це домовилися під час роботи переговорних груп у Женеві.

