Україна
Головна Новини дня Як українці зустрічали звільнених з полону воїнів — фоторепортаж

Як українці зустрічали звільнених з полону воїнів — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 20:33
Обмін полоненими 6 березня — як українці зустрічали звільнених воїнів
Українські військові, які повернулися з полону. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У п'ятницю, 6 березня, в Україну повернули ще 300 захисників та двох цивільних під час обміну полоненими. Зустріти оборонців приїхало чимало людей з прапорами бригад та портретами воїнів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Читайте також:

Повернення українців з полону

Українці зустріли звільнених військовополонених вигуками "Вітаємо!". Люди також тримали в руках стяги бригад та фото захисників.

Як зустрічали військовополонених, який обміняли 6 березня
Полонені, які повернулися з російської неволі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Як зустрічали військовополонених, який обміняли 6 березня
Українці зустрічають звільнених з полону воїнів. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Як зустрічали військовополонених, який обміняли 6 березня
Українські воїни, які повернулися з полону. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Як зустрічали військовополонених, який обміняли 6 березня
Портрети українських захисників. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Як зазначили у Координаційному штабі, перемовини щодо повернення полонених тривають. За словами керівника Секретаріату Координаційного штабу Богдана Охріменка, наразі над цим питанням працює група найвищого рівня на чолі з Рустемом Умєровим.

"Як тільки ми отримаємо вказівку від Верховного головнокомандувача, від Президента України, реалізувати наступний етап домовленостей, ми однозначно це виконаємо", — наголосив Охріменко.

Що відомо про великий обмін полоненими

У четвер, 5 березня, відбувся перший етап великого обміну військовополоненими. Президент України Володимир Зеленський заявив, що додому вдалося повернути 200 захисників.

Вже сьогодні, 6 березня, в межах другого етапу обміну ще 302 українці повернулися з ворожої неволі. Про це домовилися під час роботи переговорних груп у Женеві.

військові полонені війна в Україні фоторепортаж обмін полоненими
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
