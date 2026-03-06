Перші емоції військовополонених після повернення в Україну 6 березня

Перші емоції звільнених з полону захисників сьогодні — відео
У п'ятницю, 6 березня, відбувся другий етап обміну полоненими, про який було домовлено на перемовинах у Женеві. До України з російського полону вдалося повернути 300 захисників та двоє цивільних.
Новини.LIVE публікують відео з першими емоціями українських захисників після повернення до України з російського полону.
Обмін полоненими 6 березня — перші емоції захисників
Президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров та омбудсмен Дмитро Лубінець опублікували низку відео з першими емоціями захисників після звільнення з полону та повернення в Україні 6 березня 2026 року.
На відео захисники телефонують рідним, плачуть та говорять про те, як довго чекали на цей день.
"Я вас більше і на хвилину не покину, я заради вас все терпів і не дав їм себе зламати", — каже захисник своїй родині у перші хвилини повернення на територію України.
На одному із відео видно, як вперше після полону діти почули голос тата. "Я скоро буду, трішки почекайте", — сказав він їм телефоном.
Обмін полоненими 6 березня — що відомо
Сьогодні, 6 березня, у межах другого етапу на виконання домовленостей, досягнутих під час перемовин у Женеві, до України повернулися ще 300 українських оборонців. Також з російського полону вдалося повернути двоє цивільних.
Серед звільнених — військові ЗСУ, зокрема ТрО, НГУ, ДПСУ. Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені — матроси, солдати та сержанти.
Найстаршому звільненому сьогодні — 60 років, наймолодшому — 26 років. Наймолодший оборонець потрапив у полон у 2022 році, коли йому було 22.
Загалом за вчора та сьогодні додому повернулося 500 оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення — 6 922 українці.
Омбудсмен Дмитро Лубінець розкрив подробиці обміну полоненими 6 березня 2026 року. Також він розповів, кого вдалося визволити з російського полону.
У четвер, 5 березня, після повернення 200 захисників до України з полону РФ Лубінець розповів про їх стан. Він зазначив, що багато звільнених перебувають у складному психологічному стані. У деяких зафіксована критично низька вага.
