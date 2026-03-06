Первые эмоции освобожденных из плена украинцев 6 марта

Украинские защитники, вернувшиеся в Украину из российского плена 6 марта 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Сегодня, 6 марта, из российского плена вернулись 300 украинских защитников и двое гражданских. После возвращения в Украину защитники звонили родным и рассказывали, как долго ждали этот момент.

Новини.LIVE публикуют видео с первыми эмоциями украинских защитников после возвращения в Украину из российского плена.

Реклама

Читайте также:

Обмен пленными 6 марта — первые эмоции защитников

Президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров и омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовали ряд видео с первыми эмоциями защитников после освобождения из плена и возвращения в Украину 6 марта 2026 года.

На видео защитники звонят родным, плачут и говорят о том, как долго ждали этого дня.

"Я вас больше и на минуту не покину, я ради вас все терпел и не дал им себя сломать", — говорит защитник своей семье в первые минуты возвращения на территорию Украины.

На одном из видео видно, как впервые после плена дети услышали голос папы. "Я скоро буду, немного подождите", — сказал он им по телефону.

Обмен пленными 6 марта — что известно

Сегодня, 6 марта, в рамках второго этапа во исполнение договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве, в Украину вернулись еще 300 украинских защитников. Также из российского плена удалось вернуть двое гражданских.

Среди освобожденных — военные ВСУ, в частности ТрО, НГУ, ГПСУ. Есть те, кто попал в плен в 2022 году. Все освобожденные - матросы, солдаты и сержанты.

Самому старшему освобожденному сегодня — 60 лет, самому молодому — 26 лет. Самый молодой защитник попал в плен в 2022 году, когда ему было 22.

Всего за вчера и сегодня домой вернулось 500 защитников. С начала полномасштабного вторжения — 6 922 украинца.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл подробности обмена пленными 6 марта 2026 года. Также он рассказал, кого удалось освободить из российского плена.

В четверг, 5 марта, после возвращения 200 защитников в Украину из плена РФ Лубинец рассказал об их состоянии. Он отметил, что многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.