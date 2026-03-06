Как встречали освобожденных пленных 6 марта — фоторепортаж

Как в Украине встречали освобожденных военнопленных — фото
В Украину из российского плена во время обмена пленными 6 марта вернулись еще 300 защитников и двое гражданских. Украинцы встречали воинов с флагами бригад и портретами защитников.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.
Возвращение украинцев из плена
Украинцы встретили освобожденных военнопленных возгласами "Поздравляем!". Люди также держали в руках знамена бригад и фото защитников.
Как отметили в Координационном штабе, переговоры по возвращению пленных продолжаются. По словам руководителя Секретариата Координационного штаба Богдана Охрименко, сейчас над этим вопросом работает группа высокого уровня во главе с Рустемом Умеровым.
"Как только мы получим указание от Верховного главнокомандующего, от Президента Украины, реализовать следующий этап договоренностей, мы однозначно это выполним", — подчеркнул Охрименко.
Что известно о большом обмене пленными
В четверг, 5 марта, состоялся первый этап большого обмена военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что домой удалось вернуть 200 защитников.
Уже сегодня, 6 марта, в рамках второго этапа обмена еще 302 украинца вернулись из вражеской неволи. Об этом договорились во время работы переговорных групп в Женеве.
