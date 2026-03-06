Видео
Главная Новости дня Как в Украине встречали освобожденных военнопленных — фото

Как в Украине встречали освобожденных военнопленных — фото

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 20:33
Как встречали освобожденных пленных 6 марта — фоторепортаж
Украинские военные, которые вернулись из плена. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В Украину из российского плена во время обмена пленными 6 марта вернулись еще 300 защитников и двое гражданских. Украинцы встречали воинов с флагами бригад и портретами защитников.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Читайте также:

Возвращение украинцев из плена

Украинцы встретили освобожденных военнопленных возгласами "Поздравляем!". Люди также держали в руках знамена бригад и фото защитников.

Як зустрічали військовополонених, який обміняли 6 березня
Пленные, которые вернулись из российской неволи. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Як зустрічали військовополонених, який обміняли 6 березня
Украинцы встречают освобожденных из плена воинов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Як зустрічали військовополонених, який обміняли 6 березня
Украинские воины, которые вернулись из плена. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Як зустрічали військовополонених, який обміняли 6 березня
Портреты украинских защитников. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Как отметили в Координационном штабе, переговоры по возвращению пленных продолжаются. По словам руководителя Секретариата Координационного штаба Богдана Охрименко, сейчас над этим вопросом работает группа высокого уровня во главе с Рустемом Умеровым.

"Как только мы получим указание от Верховного главнокомандующего, от Президента Украины, реализовать следующий этап договоренностей, мы однозначно это выполним", — подчеркнул Охрименко.

Что известно о большом обмене пленными

В четверг, 5 марта, состоялся первый этап большого обмена военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что домой удалось вернуть 200 защитников.

Уже сегодня, 6 марта, в рамках второго этапа обмена еще 302 украинца вернулись из вражеской неволи. Об этом договорились во время работы переговорных групп в Женеве.

военные пленные война в Украине фоторепортаж обмен пленными
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
