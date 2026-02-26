До України повернули тіла ще тисячі загиблих воїнів

Повернення тіл загиблих воїнів до України. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)

У четвер, 26 лютого, до України вдалося повернути ще тисячу тіл загиблих українських військових. Надалі відбуватиметься ідентифікація репатрійованих загиблих.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Україна повернула ще тисячу тіл загиблих воїнів

Сьогодні, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.

Надалі слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

"Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України", — зазначили у Координаційному штабі.

Скриншот повідомлення КШППВ/Facebook

Обмін тілами загиблих військових

Зауважимо, що повернення тіл українських захисників, що загинули на війні, відбувається регулярно.

Відтак, 29 січня цього року Україні вдалося повернути близько тисячі тіл полеглих захисників.

Ще один обмін тілами відбувся наприкінці 2025 року — 19 грудня. Тоді в Україну повернули 1003 тіла полеглих військових.

Також у жовтні 2025 року до України повернули тисячу тіл воїнів, що загинули на фронті.