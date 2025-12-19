Відео
Головна Новини дня В Україну повернули понад 1000 тіл полеглих військових

В Україну повернули понад 1000 тіл полеглих військових

Ua en ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 12:31
Тіла 1003 загиблих військових повернули в Україну
Повернення тіл українських військових. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну 19 грудня повернули 1003 тіла своїх громадян. Росія стверджує, що це тіла загиблих українських військовослужбовців. 

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження військовополоненими. 

Читайте також:

Повернення тіл українських військових

В Координаційному штабі розповіли, що сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках яких в Україну повернули 1003 тіла. Російська сторона стверджує, що вони належать українським військовослужбовцям. 

Повернення тіл українських військових 19 грудня
Репатріаційні заходи. Фото: 
t.me/Koord_shtab
Повернення тіл українських військових
Повернення тіл українських військових. Фото: 
t.me/Koord_shtab

Зазначається, що слідчі правоохоронні органи з експертними установами МВС здійснять всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл. 

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Також Координаційний штаб подякував за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, востаннє тіла військовослужбовців повертали в Україну у жовтні. Тоді Росія віддала 1000 тіл українців. 

Також Володимир Зеленський повідомляв, що під час повернення тіл РФ віддала своїх військових. За його словами, росіяни самі навіть не можуть перевірити, кого вони відправляють Україні. 

військові війна в Україні тіло Росія загибель обмін
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
