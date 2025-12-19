Тела 1003 погибших военных вернули в Украину

Возвращение тел украинских военных. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину 19 декабря вернули 1003 тела своих граждан. Россия утверждает, что это тела погибших украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение тел украинских военных

В Координационном штабе рассказали, что сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину вернули 1003 тела. Российская сторона утверждает, что они принадлежат украинским военнослужащим.

Отмечается, что следственные правоохранительные органы с экспертными учреждениями МВД осуществят все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Также Координационный штаб поблагодарил за содействие Международный Комитет Красного Креста.

Напомним, последний раз тела военнослужащих возвращали в Украину в октябре. Тогда Россия отдала 1000 тел украинцев.

Также Владимир Зеленский сообщал, что во время возвращения тел РФ отдала своих военных. По его словам, россияне сами даже не могут проверить, кого они отправляют Украине.