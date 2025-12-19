Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украину вернули более 1000 тел погибших военных

В Украину вернули более 1000 тел погибших военных

Ua en ru
Дата публикации 19 декабря 2025 12:31
Тела 1003 погибших военных вернули в Украину
Возвращение тел украинских военных. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину 19 декабря вернули 1003 тела своих граждан. Россия утверждает, что это тела погибших украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Реклама
Читайте также:

Возвращение тел украинских военных

В Координационном штабе рассказали, что сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину вернули 1003 тела. Российская сторона утверждает, что они принадлежат украинским военнослужащим.

Повернення тіл українських військових 19 грудня
Репатриационные мероприятия. Фото:
t.me/Koord_shtab
Повернення тіл українських військових
Возвращение тел украинских военных. Фото:
t.me/Koord_shtab

Отмечается, что следственные правоохранительные органы с экспертными учреждениями МВД осуществят все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Также Координационный штаб поблагодарил за содействие Международный Комитет Красного Креста.

Напомним, последний раз тела военнослужащих возвращали в Украину в октябре. Тогда Россия отдала 1000 тел украинцев.

Также Владимир Зеленский сообщал, что во время возвращения тел РФ отдала своих военных. По его словам, россияне сами даже не могут проверить, кого они отправляют Украине.

военные война в Украине тело Россия гибель обмен
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации