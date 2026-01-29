Відео
Україна повернула тіла 1000 загиблих захисників

Україна повернула тіла 1000 загиблих захисників

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 12:36
Україна повернула 1000 тіл загиблих військових — що відомо
Повернення тіл загиблих захисників. Фото: t.me/Koord_shtab

Сьогодні, 29 січня, в Україні відбулися репатріаційні заходи, у межах яких на батьківщину повернули 1000 тіл загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським захисникам.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначили у штабі, попереду — складна та важлива робота з ідентифікації полеглих, аби кожен герой повернувся до своєї родини.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих", — повідомили у Координаційному штабі.

Україна повернули тіла воїнів
Повернення тіл загиблих воїнів. Фото: t.me/Koord_shtab

Репатріацію вдалося реалізувати завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, а також інших структур сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, попередній обмін відбувся у грудні 2025 року — тоді до України вдалося повернути 1003 тіла полеглих воїнів.

А також стало відомо, що Кирило Буданов продовжить брати участь у проведенні обмінів на посаді керівника ОП.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
