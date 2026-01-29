Украина вернула 1000 тел погибших военных — что известно

Возвращение тел погибших защитников. Фото: t.me/Koord_shtab

Сегодня, 29 января, в Украине состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых на родину вернули 1000 тел погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским защитникам.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули тела погибших воинов

Как отметили в штабе, впереди — сложная и важная работа по идентификации павших, чтобы каждый герой вернулся к своей семье.

"Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших", — сообщили в Координационном штабе.

Возвращение тел погибших воинов. Фото: t.me/Koord_shtab

Репатриацию удалось реализовать благодаря совместной работе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, а также других структур сектора безопасности и обороны.

Напомним, предыдущий обмен состоялся в декабре 2025 года — тогда в Украину удалось вернуть 1003 тела павших воинов.

А также стало известно, что Кирилл Буданов продолжит участвовать в проведении обменов в должности руководителя ОП.