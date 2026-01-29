Украина вернула 1000 тел погибших военных — что известно

Украина вернула тела 1000 погибших защитников
Сегодня, 29 января, в Украине состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых на родину вернули 1000 тел погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским защитникам.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
В Украину вернули тела погибших воинов
Как отметили в штабе, впереди — сложная и важная работа по идентификации павших, чтобы каждый герой вернулся к своей семье.
"Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших", — сообщили в Координационном штабе.
Репатриацию удалось реализовать благодаря совместной работе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, а также других структур сектора безопасности и обороны.
Напомним, предыдущий обмен состоялся в декабре 2025 года — тогда в Украину удалось вернуть 1003 тела павших воинов.
А также стало известно, что Кирилл Буданов продолжит участвовать в проведении обменов в должности руководителя ОП.
