В Украину вернули тела еще тысячи погибших воинов

Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые по предварительному информированию российской стороны могут принадлежать украинским защитникам.

В дальнейшем, следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

