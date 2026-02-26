В Украину вернули тела еще тысячи погибших воинов

В Украину вернули еще тысячу тел погибших защитников
Дата публикации 26 февраля 2026 13:48
Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые по предварительному информированию российской стороны могут принадлежать украинским защитникам.
В дальнейшем, следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.
