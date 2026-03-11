Видео
Главная Новости дня Буданов ответил, сколько обменов провел Коордштаб за четыре года

Буданов ответил, сколько обменов провел Коордштаб за четыре года

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 16:40
Сколько обменов провел Координационный штаб за четыре года — ответ Буданова
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/president.gov.ua

В начале полномасштабного вторжения в Украине создали Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. 11 марта 2022 года он заработал, занимаясь вопросами освобождения украинцев из плена и помощью семьям пропавших без вести и пленных защитников.

Глава ОП Кирилл Буданов рассказал о результатах работы Координационного штаба за четыре года, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Буданов о работе Координационного штаба

Как отметил Буданов, запустить новый спецорган в разгар полномасштабного вторжения было нелегко. Несмотря на это, Украине удалось наладить работу Координационного штаба.

"За четыре года Координационный штаб провел более 70 обменов пленными. Из российской неволи освобождено более 8 тысяч граждан — как военных, так и гражданских", — отметил глава ОП.

Кирило Буданов відповів, скільки обмінів провів Координаційний штаб з початку свого створення
Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов добавил, что для него было честью три года возглавлять Координационный штаб. Он поблагодарил всех, кто причастен к освобождению украинских граждан.

Особую благодарность руководитель Офиса Президента выразил родным пленных. Он отметил, что их несокрушимая вера, выдержка и терпение помогают в этом нелегком деле.

"Сегодня мы продолжаем работу над возвращением из плена украинских граждан. Наша общая задача остается неизменной: вернуть домой всех", — добавил Буданов.

Что известно о Координационном штабе

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными был создан 11 марта 2022 года. Тогда председателем назначили Кирилла Буданова. Сейчас штаб возглавляет начальник Главного управления разведки Олег Иващенко.

Координационный штаб занимается организацией обменов пленными, сопровождением, реабилитацией и помощью освобожденным защитникам и защитницам. Кроме того, специалисты спецоргана осуществляют регулярную психологическую поддержку семей пропавших или пленных военнослужащих и оказывают другую необходимую помощь.

Последние обмены пленными

В четверг, 5 марта, из российского плена удалось вернуть 200 украинцев. Это был первый этап большого обмена, о которых договорились на переговорах в Женеве.

Уже на следующий день, 6 марта, еще 300 защитников вернулись в Украину из вражеской неволи. Украинцы встречали воинов с флагами бригад и портретами защитников.

В Координационном штабе отметили, что из плена освободили военных, которые защищали Украину на разных направлениях. Их доставили в медцентры, чтобы провести все необходимые обследования, лечение и реабилитацию.

пленные Кирилл Буданов война в Украине обмен пленными
