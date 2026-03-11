Сколько обменов провел Координационный штаб за четыре года — ответ Буданова

Буданов ответил, сколько обменов провел Коордштаб за четыре года
В начале полномасштабного вторжения в Украине создали Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. 11 марта 2022 года он заработал, занимаясь вопросами освобождения украинцев из плена и помощью семьям пропавших без вести и пленных защитников.
Глава ОП Кирилл Буданов рассказал о результатах работы Координационного штаба за четыре года, передает Новини.LIVE.
Буданов о работе Координационного штаба
Как отметил Буданов, запустить новый спецорган в разгар полномасштабного вторжения было нелегко. Несмотря на это, Украине удалось наладить работу Координационного штаба.
"За четыре года Координационный штаб провел более 70 обменов пленными. Из российской неволи освобождено более 8 тысяч граждан — как военных, так и гражданских", — отметил глава ОП.
Буданов добавил, что для него было честью три года возглавлять Координационный штаб. Он поблагодарил всех, кто причастен к освобождению украинских граждан.
Особую благодарность руководитель Офиса Президента выразил родным пленных. Он отметил, что их несокрушимая вера, выдержка и терпение помогают в этом нелегком деле.
"Сегодня мы продолжаем работу над возвращением из плена украинских граждан. Наша общая задача остается неизменной: вернуть домой всех", — добавил Буданов.
Что известно о Координационном штабе
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными был создан 11 марта 2022 года. Тогда председателем назначили Кирилла Буданова. Сейчас штаб возглавляет начальник Главного управления разведки Олег Иващенко.
Координационный штаб занимается организацией обменов пленными, сопровождением, реабилитацией и помощью освобожденным защитникам и защитницам. Кроме того, специалисты спецоргана осуществляют регулярную психологическую поддержку семей пропавших или пленных военнослужащих и оказывают другую необходимую помощь.
Последние обмены пленными
В четверг, 5 марта, из российского плена удалось вернуть 200 украинцев. Это был первый этап большого обмена, о которых договорились на переговорах в Женеве.
Уже на следующий день, 6 марта, еще 300 защитников вернулись в Украину из вражеской неволи. Украинцы встречали воинов с флагами бригад и портретами защитников.
В Координационном штабе отметили, что из плена освободили военных, которые защищали Украину на разных направлениях. Их доставили в медцентры, чтобы провести все необходимые обследования, лечение и реабилитацию.
Читайте Новини.LIVE!