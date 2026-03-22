Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський про переговори в США: Є сигнали про продовження обмінів

Зеленський про переговори в США: Є сигнали про продовження обмінів

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 20:21
Термінова новина

Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи – другий день зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів. Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час – передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України.  

  

Читайте також:

Важливо, щоб в агресора не було винагороди за цю війну. І важливо, щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру – для надійного миру.  

  

Очікую, що після повернення нашої переговорної групи в Україну ми детально обговоримо всі аспекти зустрічей, які поки що – телефоном – безпечно не можна обговорити. Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде.  

  

Загалом же ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ. Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну. 

 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації