Зеленський про переговори в США: Є сигнали про продовження обмінів

Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи – другий день зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів. Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час – передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України.

Важливо, щоб в агресора не було винагороди за цю війну. І важливо, щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру – для надійного миру.

Очікую, що після повернення нашої переговорної групи в Україну ми детально обговоримо всі аспекти зустрічей, які поки що – телефоном – безпечно не можна обговорити. Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде.

Загалом же ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ. Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну.

