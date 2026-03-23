Зеленський: Росія продовжує надавати розвіддані Ірану

Президент України Володимир Зеленський.

У понеділок, 23 березня, за результатами доповіді керівника української розвідки Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти продовжують надавати розвідувальну інформацію Ірану. Крім того, він зазначив, що Росія розгортає нові наземні станції управління безпілотниками на тимчасово окупованих територіях України та в Білорусі.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський про доповідь керівника ГУР та плани Росії

Сьогодні, 23 березня, Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Олега Іващенка.

Зе результатами зустрічі глава держави зазначив, що є "неспростовні дані", що Росія продовжує передавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Для цього, за його словами, країна використовує власні можливості радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частково залучає дані, отримані від партнерів на Близькому Сході.

Крім того, український лідер заявив, що російське командування систематично перебільшує успіхи своїх військ на фронті та планує використовувати ці завищені дані у переговорах.

Водночас президент звернув увагу на нові загрози з боку Росії та окремо розповів про подальші плани ворога:

"Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

