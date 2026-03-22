Зеленський: РФ покарала командирів за брехню у звітах із фронту

Зеленський: РФ покарала командирів за брехню у звітах із фронту

Дата публікації: 22 березня 2026 19:56
Зеленський: РФ покарала командирів за брехню у звітах із фронту
Президент України Володимир Зеленський проводить нараду з головкомом Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим 22 березня. Фото: Зеленський/Telegram

У неділю, 22 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що російському командуванню вдалося встановити реальне розташування своїх частин на фронті, яке суттєво відрізняється від офіційних доповідей. Частину командирів бригад вже відсторонили через недостовірну інформацію.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський про зміни у військовому командуванні РФ через брехню

За результатами сьогоднішньої наради з головкомом Олександром Сирським і начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим глава держави зазначив, що частину командирів в армії РФ відсторонили через недостовірну інформацію у звітах про ситуацію на полі бою.

"Маємо інформацію, що російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору. Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе", — наголосив український лідер.

Водночас він додав, що за цей тиждень спостерігалися намагання російських армійців активізувати наступи на тлі покращення погодних умов.

"Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів", — поінформував президент.

Водночас він розповів про ситуацію на різних ділянках фронту.

Відтак, за його інформацією, за останній тиждень на Донеччині українські позиції залишилися без суттєвих змін, зберігаючи контроль над територією.

На Харківщині та у прикордонних громадах Сумської області ворог намагався просунутися від державного кордону, проте його підрозділи були ефективно знищені українськими військами.

На Олександрівському напрямку тривають активні бойові дії за участю штурмових та десантних підрозділів ЗСУ, командування подякувало кожному воїну за службу. Крім того, було відзначено точність та ефективність українських дипстрайків, намічено подальші рамки операцій і погоджено низку нових завдань для підрозділів на фронті.

null
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що українські операції на Олександрівському напрямку та оборона біля Оріхова ускладнили підготовку РФ до весняно-літньої кампанії 2026 року. Крім того, дефіцит підготовлених сил додатково стримує наступальні плани окупантів.

Водночас стало відомо, що російські війська активізували наступ одразу на кількох ділянках фронту, проте зазнали значних втрат. Українські захисники пошкодили літак А-50 та вразили низку інших об’єктів противника. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що посилення тиску окупантів відбувається ціною їхніх втрат.

Раніше Зеленський оцінив втрати російської армії за останні три місяці приблизно у 100 тисяч осіб. За його словами, щомісяця Україна знищує по 28–35 тисяч військових, щоб стримати нарощування сил противника. Ці цифри, за словами глави держави, ілюструють справжню ціну, яку Росія сплачує за продовження війни.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
