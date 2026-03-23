Зеленський обговорив постачання газу з президентом Мозамбіку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Мозамбіку Даніелем Шапу. Йшлося про можливість постачання газу в Україну та спільну протидію безпековим викликам.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення глави держави.

Читайте також:

"Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору. Говорили також про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки. Домовились, що наші команди працюватимуть разом", — зазначив Зеленський.

Новина доповнюється...