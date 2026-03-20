Кучеренко попередив про російські удари по газовидобутку

Нардеп Олексій Кучеренко. Фото: кадр з відео

Народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що росіяни будуть атакувати газову інфраструктуру України. Таким чином ворог прагне послабити енергетику країни.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 19 березня.

"Чи будуть удари по українському видобутку — будуть однозначно, на жаль. В першу чергу РФ атакуватиме "Нафтогаз". Ці удари й були в останні тижні і це тільки продовжиться", — заявив нардеп.

Він заявив, що росіяни ціляться на газову інфраструктуру не випадково. Удари по цій сфері можуть мати значні негативні наслідки для енергетики країни.

"Одне з основних завдань ворога — підірвати газовий баланс, оскільки газ — це ключове. З нього виробляється тепло та додаткова когенераційна електроенергія", — пояснив Кучеренко.

Яка ситуація в енергетиці України

19 березня через російські обстріли критичної інфраструктури України кілька областей залишилися без електропостачання. Знеструмлення зафіксували у Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Водночас прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що задля забезпечення енергетичної стійкості України потрібно майже 278 млрд грн. Вона наголосила, що готуватися до наступного опалювального сезону потрібно вже зараз.