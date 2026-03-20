Кучеренко попередив про російські удари по газовидобутку
Народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що росіяни будуть атакувати газову інфраструктуру України. Таким чином ворог прагне послабити енергетику країни.
Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 19 березня.
"Чи будуть удари по українському видобутку — будуть однозначно, на жаль. В першу чергу РФ атакуватиме "Нафтогаз". Ці удари й були в останні тижні і це тільки продовжиться", — заявив нардеп.
Він заявив, що росіяни ціляться на газову інфраструктуру не випадково. Удари по цій сфері можуть мати значні негативні наслідки для енергетики країни.
"Одне з основних завдань ворога — підірвати газовий баланс, оскільки газ — це ключове. З нього виробляється тепло та додаткова когенераційна електроенергія", — пояснив Кучеренко.
Яка ситуація в енергетиці України
19 березня через російські обстріли критичної інфраструктури України кілька областей залишилися без електропостачання. Знеструмлення зафіксували у Запорізькій, Харківській та Сумській областях.
Водночас прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що задля забезпечення енергетичної стійкості України потрібно майже 278 млрд грн. Вона наголосила, що готуватися до наступного опалювального сезону потрібно вже зараз.
