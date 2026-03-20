Кучеренко предупредил о российских ударах по газодобыче

Нардеп Алексей Кучеренко. Фото: кадр из видео

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что россияне будут атаковать газовую инфраструктуру Украины. Таким образом враг стремится ослабить энергетику страны.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 19 марта.

Кучеренко заявил об ударах РФ по газодобыче Украины

"Будут ли удары по украинской добыче — будут однозначно, к сожалению. В первую очередь РФ будет атаковать "Нафтогаз". Эти удары и были в последние недели и это только продолжится", — заявил нардеп.

Он заявил, что россияне целятся на газовую инфраструктуру не случайно. Удары по этой сфере могут иметь значительные негативные последствия для энергетики страны.

"Одна из основных задач врага — подорвать газовый баланс, поскольку газ — это ключевое. Из него производится тепло и дополнительная когенерационная электроэнергия", — пояснил Кучеренко.

Какова ситуация в энергетике Украины

19 марта из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украины несколько областей остались без электроснабжения. Обесточивание зафиксировали в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что для обеспечения энергетической устойчивости Украины нужно почти 278 млрд грн. Она подчеркнула, что готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас.