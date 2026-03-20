Кучеренко предупредил о российских ударах по газодобыче
Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что россияне будут атаковать газовую инфраструктуру Украины. Таким образом враг стремится ослабить энергетику страны.
Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 19 марта.
"Будут ли удары по украинской добыче — будут однозначно, к сожалению. В первую очередь РФ будет атаковать "Нафтогаз". Эти удары и были в последние недели и это только продолжится", — заявил нардеп.
Он заявил, что россияне целятся на газовую инфраструктуру не случайно. Удары по этой сфере могут иметь значительные негативные последствия для энергетики страны.
"Одна из основных задач врага — подорвать газовый баланс, поскольку газ — это ключевое. Из него производится тепло и дополнительная когенерационная электроэнергия", — пояснил Кучеренко.
Какова ситуация в энергетике Украины
19 марта из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украины несколько областей остались без электроснабжения. Обесточивание зафиксировали в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что для обеспечения энергетической устойчивости Украины нужно почти 278 млрд грн. Она подчеркнула, что готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас.
