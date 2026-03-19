Свириденко: Украина нуждается почти в 278 млрд грн для энергетики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Юлия Свириденко 19 марта провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины относительно шагов правительства для обеспечения энергетической устойчивости Украины. Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 млрд грн.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила Юлия Свириденко в своих соцсетях.

Свириденко отметила, что Украина уже сейчас должна принимать безотлагательные меры для подготовки к следующему отопительному сезону, учитывая постоянные российские атаки по критической инфраструктуре.

Отдельное внимание во время совещания уделили роли международных партнеров. Как отметила чиновница, привлечение поддержки со стороны союзников является одной из ключевых задач украинских дипломатов за границей.

"Очертила приоритетные задачи для украинских дипломатов на этом направлении. Речь идет о совместной работе для усиления энергетической безопасности Украины, увеличение взносов в Фонд поддержки энергетики Украины, обеспечение нашего государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке", — отметила Юлия Свириденко.

Также она сообщила, что Координационный центр по реализации планов устойчивости определен основной платформой для координации действий в этом направлении.

Ситуация в энергетической системе Украины

Российские войска 19 марта снова атаковали критическую инфраструктуру Украины. Из-за этого зафиксировано обесточивание в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Одной из целей россиян стало "Запорожьеоблэнерго".

Из-за тяжелой ситуации со светом Владимир Зеленский поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов. Он подписал соответствующий указ.

В общем, из-за атак РФ Украина потеряла более 9 ГВт мощностей. Денис Шмыгаль рассказал, что по состоянию на сейчас удалось вернуть в работу 3,5 ГВт генерации. По его словам, около 4 ГВт находятся в планах на восстановление, из них более 2 ГВт могут вернуть до конца мая в систему энергетики.