Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Свириденко: Украина нуждается почти в 278 млрд грн для энергетики

Свириденко: Украина нуждается почти в 278 млрд грн для энергетики

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 15:23
Свириденко: Украина нуждается почти в 278 млрд грн для энергетики
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Юлия Свириденко 19 марта провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины относительно шагов правительства для обеспечения энергетической устойчивости Украины. Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 млрд грн.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила Юлия Свириденко в своих соцсетях.

Читайте также:

Потребности в Украине для энергетики

Свириденко отметила, что Украина уже сейчас должна принимать безотлагательные меры для подготовки к следующему отопительному сезону, учитывая постоянные российские атаки по критической инфраструктуре.

Отдельное внимание во время совещания уделили роли международных партнеров. Как отметила чиновница, привлечение поддержки со стороны союзников является одной из ключевых задач украинских дипломатов за границей.

"Очертила приоритетные задачи для украинских дипломатов на этом направлении. Речь идет о совместной работе для усиления энергетической безопасности Украины, увеличение взносов в Фонд поддержки энергетики Украины, обеспечение нашего государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке", — отметила Юлия Свириденко.

Также она сообщила, что Координационный центр по реализации планов устойчивости определен основной платформой для координации действий в этом направлении.

Ситуация в энергетической системе Украины

Российские войска 19 марта снова атаковали критическую инфраструктуру Украины. Из-за этого зафиксировано обесточивание в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Одной из целей россиян стало "Запорожьеоблэнерго".

Из-за тяжелой ситуации со светом Владимир Зеленский поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов. Он подписал соответствующий указ.

В общем, из-за атак РФ Украина потеряла более 9 ГВт мощностей. Денис Шмыгаль рассказал, что по состоянию на сейчас удалось вернуть в работу 3,5 ГВт генерации. По его словам, около 4 ГВт находятся в планах на восстановление, из них более 2 ГВт могут вернуть до конца мая в систему энергетики.

отопительный сезон Украина Юлия Свириденко энергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации