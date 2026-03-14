Зеленский поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов. Он подписал соответствующий указ.

Об этом говорится в указе №239/2026, передает Новини.LIVE.

Планы устойчивости для городов и регионов

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "О комплексных планах устойчивости регионов и отдельных городов", — говорится в указе.

Соответствующие органы должны подготовить план устойчивости в течение двух недель. Реализовать все предусмотренные меры необходимо до начала отопительного сезона. Кроме того, за этот период нужно определить источники финансирования мероприятий, в том числе с привлечением средств международных партнеров.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Отметим, что 10 марта Киевский городской совет утвердил трехлетний план энергоустойчивости территориальной громады. Кроме того, столице может помочь бывший вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что уже есть комплексный план по защите энергетики.

В то же время в ночь на 14 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину. Основной мишенью противника была энергосистема в Киевской области.