Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поручил разработать планы устойчивости для городов

Зеленский поручил разработать планы устойчивости для городов

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 18:15
Зеленский поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов. Он подписал соответствующий указ.

Об этом говорится в указе №239/2026, передает Новини.LIVE.

Планы устойчивости для городов и регионов

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "О комплексных планах устойчивости регионов и отдельных городов", — говорится в указе.

Соответствующие органы должны подготовить план устойчивости в течение двух недель. Реализовать все предусмотренные меры необходимо до начала отопительного сезона. Кроме того, за этот период нужно определить источники финансирования мероприятий, в том числе с привлечением средств международных партнеров.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Отметим, что 10 марта Киевский городской совет утвердил трехлетний план энергоустойчивости территориальной громады. Кроме того, столице может помочь бывший вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что уже есть комплексный план по защите энергетики.

В то же время в ночь на 14 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину. Основной мишенью противника была энергосистема в Киевской области.

Владимир Зеленский Украина указ энергетика
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации