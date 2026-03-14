Зеленський доручив розробити плани стійкості для міст і регіонів
Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 14 березня, доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів. Він підписав відповідний указ.
Про це йдеться в указі №239/2026, передає Новини.LIVE.
Плани стійкості для міст та регіонів
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст", — йдеться в указі.
Відповідні органи мають підготувати план стійкості протягом двох тижнів. Реалізувати всі передбачені заходи необхідно до початку опалювального сезону. Крім того, за цей період потрібно визначити джерела фінансування заходів, у тому числі із залученням коштів міжнародних партнерів.
Зазначимо, що 10 березня Київська міська рада затвердила трирічний план енергостійкості територіальної громади. Крім того, столиці може допомогти колишній віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков.
А український лідер Володимир Зеленський повідомив, що вже є комплексний план щодо захисту енергетики.
Водночас у ніч проти 14 березня російські окупанти масовано атакували Україну. Основною мішенню противника була енергосистема в Київській області.
