Зеленський доручив розробити плани стійкості для міст і регіонів

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 14 березня, доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів. Він підписав відповідний указ.

Про це йдеться в указі №239/2026, передає Новини.LIVE.

Реклама

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст", — йдеться в указі.

Відповідні органи мають підготувати план стійкості протягом двох тижнів. Реалізувати всі передбачені заходи необхідно до початку опалювального сезону. Крім того, за цей період потрібно визначити джерела фінансування заходів, у тому числі із залученням коштів міжнародних партнерів.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Зазначимо, що 10 березня Київська міська рада затвердила трирічний план енергостійкості територіальної громади. Крім того, столиці може допомогти колишній віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков.

А український лідер Володимир Зеленський повідомив, що вже є комплексний план щодо захисту енергетики.

Водночас у ніч проти 14 березня російські окупанти масовано атакували Україну. Основною мішенню противника була енергосистема в Київській області.