Зеленський зробив заяву щодо захисту енергетики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є комплексний план щодо захисту енергетичних об'єктів України. Водночас глава держави зазначив, що деякі великі об'єкти складно захистити.

Про це Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у вівторок, 3 березня.

Президент Володимир Зеленський відповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що в Україні розроблено комплексний план захисту енергетичних об’єктів, який затверджено на засіданні Ради національної безпеки і оборони. За його словами, документ передбачає кілька рівнів фізичного захисту, однак деталі не розголошуватиме з міркувань безпеки. Частину об’єктів складно захистити через їхні масштаби, тому основний акцент роблять на посиленні систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.





Щодо можливого перенесення енергооб’єктів під землю президент не уточнив конкретних рішень чи вартості таких заходів. Новина доповнюється...