Зеленский сделал заявление по защите энергетики

Зеленский о защите энергетики: "Есть план, но деталей не буду раскрывать"



Президент Владимир Зеленский ответил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что в Украине разработан комплексный план защиты энергетических объектов, который утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, документ предусматривает несколько уровней физической защиты, однако детали не будет разглашать из соображений безопасности. Часть объектов сложно защитить из-за их масштабов, поэтому основной акцент делают на усилении систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.



Относительно возможного переноса энергообъектов под землю президент не уточнил конкретных решений или стоимости таких мероприятий. Новость дополняется...

