Украина готовится к следующей зиме — Зеленский поговорил с Кубраковым

Президент Владимир Зеленский обсудил с советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами Александром Кубраковым подготовку к следующей зиме. Важно принять во внимание опыт общин, которые успешно прошли холодное время года.

"Говорили с Александром Кубраковым перед СНБО относительно основных итогов этого зимнего сезона и подготовки к следующей зиме. Главное — учесть весь реальный опыт громад за эту зиму, планируя защиту на следующую", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. По его словам, важно, чтобы города и громады, которые к этой зиме подошли неэффективно, смогли к следующему сезону подготовиться лучше, в частности Киев. На уровне СНБО Украины будут утверждены планы устойчивости для всех наших регионов.

Ранее президент рассказал, что Украина готовит стратегию на следующую зиму. Он встретился со Свириденко и Умеровым и определил ключевые приоритеты.

Также Зеленский назвал, сколько дронов и ракет выпустила Россия этой зимой. Украину атаковали почти 19 тысяч БпЛА и сотни ракет.