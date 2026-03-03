Видео
Главная Новости дня Как подготовиться к следующей зиме — Зеленский поговорил с Кубраковым

Как подготовиться к следующей зиме — Зеленский поговорил с Кубраковым

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 14:10
Украина готовится к следующей зиме — Зеленский поговорил с Кубраковым
Владимир Зеленский и Александр Кубраков. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский обсудил с советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами Александром Кубраковым подготовку к следующей зиме. Важно принять во внимание опыт общин, которые успешно прошли холодное время года. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского и Кубракова

"Говорили с Александром Кубраковым перед СНБО относительно основных итогов этого зимнего сезона и подготовки к следующей зиме. Главное — учесть весь реальный опыт громад за эту зиму, планируя защиту на следующую", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. По его словам, важно, чтобы города и громады, которые к этой зиме подошли неэффективно, смогли к следующему сезону подготовиться лучше, в частности Киев. На уровне СНБО Украины будут утверждены планы устойчивости для всех наших регионов.

Ранее президент рассказал, что Украина готовит стратегию на следующую зиму. Он встретился со Свириденко и Умеровым и определил ключевые приоритеты.

Также Зеленский назвал, сколько дронов и ракет выпустила Россия этой зимой. Украину атаковали почти 19 тысяч БпЛА и сотни ракет.

Владимир Зеленский Александр Кубраков обстрелы зима война в Украине энергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
