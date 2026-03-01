Россия этой зимой обстреливала Украину тысячами дронов и ракет— данные от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 1 марта, сообщил, сколько российских дронов, ракет и управляемых авиационных бомб атаковали Украину этой зимой.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в воскресенье, 1 марта.

Реклама

Читайте также:

Российские обстрелы Украины этой зимой

Зеленский отметил, что украинцы живут под тысячами российских ударов различными типами оружия. За последнюю неделю зимы оккупанты выпустили:

1720 ударных дронов;

почти 1300 управляемых авиационных бомб;

более 100 ракет различных типов применила Россия против Украины.

"Но несмотря на все украинцы прошли эту сложную зиму, когда Россия даже не пыталась найти оправдание своим зверским ударам по гражданской критической инфраструктуре. За три месяца зимы более 14 670 КАБов, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов, из которых большинство — это российско-иранские "шахеды", россияне выпустили против наших людей. Это те же дроны, которые сейчас иранский режим запускает по странам на Ближнем Востоке", — рассказал глава государства.

По его словам, злу необходимо противодействовать в любой части мира. Зеленский отметил, что когда у США и партнеров есть решимость, то даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться и сохранять жизни.

Российские обстрелы Украины — последние удары

Оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Одессу. На город летели беспилотники с временно оккупированного Крыма.

Кроме того, дрон ударил по общежитию в Шевченковском районе Харькова. Из-за российского обстрела на месте удара возник пожар.

А в Воздушных силах ВСУ назвали, сколько дронов удалось уничтожить в ночь на 1 марта.