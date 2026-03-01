Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обстрелы зимой — Зеленский назвал, сколько целей выпускала Россия

Обстрелы зимой — Зеленский назвал, сколько целей выпускала Россия

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 10:21
Россия этой зимой обстреливала Украину тысячами дронов и ракет— данные от Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 1 марта, сообщил, сколько российских дронов, ракет и управляемых авиационных бомб атаковали Украину этой зимой. 

Об этом глава государства сообщил в Facebook в воскресенье, 1 марта.

Реклама
Читайте также:

Российские обстрелы Украины этой зимой

Зеленский отметил, что украинцы живут под тысячами российских ударов различными типами оружия. За последнюю неделю зимы оккупанты выпустили:

  • 1720 ударных дронов;
  • почти 1300 управляемых авиационных бомб;
  • более 100 ракет различных типов применила Россия против Украины.

"Но несмотря на все украинцы прошли эту сложную зиму, когда Россия даже не пыталась найти оправдание своим зверским ударам по гражданской критической инфраструктуре. За три месяца зимы более 14 670 КАБов, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов, из которых большинство — это российско-иранские "шахеды", россияне выпустили против наших людей. Это те же дроны, которые сейчас иранский режим запускает по странам на Ближнем Востоке", — рассказал глава государства.

По его словам, злу необходимо противодействовать в любой части мира. Зеленский отметил, что когда у США и партнеров есть решимость, то даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться и сохранять жизни.

Российские обстрелы Украины — последние удары

Оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Одессу. На город летели беспилотники с временно оккупированного Крыма.

Кроме того, дрон ударил по общежитию в Шевченковском районе Харькова. Из-за российского обстрела на месте удара возник пожар.

А в Воздушных силах ВСУ назвали, сколько дронов удалось уничтожить в ночь на 1 марта.

Владимир Зеленский Украина обстрелы зима ракеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации