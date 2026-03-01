Відео
Головна Новини дня Зеленський назвав, скільки дронів і ракет випустила Росія цієї зими

Зеленський назвав, скільки дронів і ракет випустила Росія цієї зими

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 10:21
Зеленський назвав кількість ракет, дронів та авіабомб Росії цієї зими
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський у неділю, 1 березня, розповів, скільки ракет, дронів та керованих авіаційних бомб випустили російські окупанти цієї зими. Зокрема, йдеться про майже 19 тисяч ударних безпілотників.

Про це глава держави повідомив у Facebook у неділю, 1 березня. 

Читайте також:

Російські обстріли України цієї зими

Зеленський наголосив, що українці живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї. За останній тиждень зими окупанти випустили:

  • 1720 ударних дронів;
  • майже 1300 керованих авіаційних бомб;
  • більш ніж 100 ракет різних типів застосувала Росія проти України. 

"Але попри все українці пройшли цю складну зиму, коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі. За три місяці зими понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів, із яких більшість — це російсько-іранські "шахеди", росіяни випустили проти наших людей. Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході", — розповів глава держави.

За його словами, злу необхідно протидіяти в будь-якій частині світу. Зеленський зауважив, що коли у США та партнерів є рішучості, то навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини.

Він подякував усім, хто допомагає Україні захищатися та зберігати життя.

Російські обстріли України — останні удари

Окупанти у ніч проти 1 березня атакували Одесу. На місто летіли безпілотники з тимчасово окупованого Криму.

Крім того, дрон вдарив по гуртожитку в Шевченківському районі Харкова. Через російський обстріл на місці удару виникла пожежа. 

А у Повітряних силах ЗСУ назвали, скільки дронів вдалося знищити у ніч проти 1 березня.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
