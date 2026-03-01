Відео
Головна Новини дня Росія випустила по Україні 123 ударні дрони — скільки збила ППО

Росія випустила по Україні 123 ударні дрони — скільки збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 09:23
Атака на Україну 1 березня — скільки російських дронів збила ППО
Український військовий збиває ворожий дрон. Фото: Reuters

Росіяни випустили по Україні в ніч проти 1 березня ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знищили понад 100 ударних БпЛА.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення ПС ЗСУ.

Скільки дронів збили вночі над Україною

Як зазначили у ПС, в ніч проти 1 березня росіяни атакували Україну 123 ударними БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та іншими. Дрони випускали з кількох напрямків:

  • Курськ;
  • Міллєрово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське.
У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про збиті дрони 1 березня
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: Telegram/kpszsu

"Близько 70 із них — "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначають у повідомленні.

Станом на 08:30 підтверджено збиття або подавлення 110 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 13 ударних дронів на семи локаціях. Крім того, у чотирьох місцях було падіння уламків.

Останні атаки на українські міста

Росіяни вранці 1 березня обстріляли Харків. Ударний безпілотник влучив в один із гуртожитків, через що розпочалася евакуація людей.

Вибухи сьогодні вранці пролунали і в Одесі. Росіяни намагалися атакувати місто групами безпілотників.

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перед цим військові попередили про можливу атаку ударних безпілотників.

обстріли ППО війна Повітряні Сили ЗСУ БпЛА
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
