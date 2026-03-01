Атака на Україну 1 березня — скільки російських дронів збила ППО

Український військовий збиває ворожий дрон. Фото: Reuters

Росіяни випустили по Україні в ніч проти 1 березня ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знищили понад 100 ударних БпЛА.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення ПС ЗСУ.

Скільки дронів збили вночі над Україною

Як зазначили у ПС, в ніч проти 1 березня росіяни атакували Україну 123 ударними БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та іншими. Дрони випускали з кількох напрямків:

Курськ;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: Telegram/kpszsu

"Близько 70 із них — "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначають у повідомленні.

Станом на 08:30 підтверджено збиття або подавлення 110 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 13 ударних дронів на семи локаціях. Крім того, у чотирьох місцях було падіння уламків.

Останні атаки на українські міста

Росіяни вранці 1 березня обстріляли Харків. Ударний безпілотник влучив в один із гуртожитків, через що розпочалася евакуація людей.

Вибухи сьогодні вранці пролунали і в Одесі. Росіяни намагалися атакувати місто групами безпілотників.

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перед цим військові попередили про можливу атаку ударних безпілотників.