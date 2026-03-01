Атака на Украину в ночь на 1 марта — сколько ударных БпЛА сбила ПВО

Украинский военный сбивает вражеский дрон. Фото: Reuters

Российские оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Украину ударными дронами. Противовоздушная оборона уничтожила большинство беспилотников.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение ВС ВСУ.

Сколько дронов сбили ночью над Украиной

Как отметили в ПС, в ночь на 1 марта россияне атаковали Украину 123 ударными БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другими. Дроны выпускали с нескольких направлений:

Курск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: Telegram/kpszsu

"Около 70 из них — "шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отмечается в сообщении.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие или подавление 110 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 13 ударных дронов на семи локациях. Кроме того, в четырех местах было падение обломков.

Последние атаки на украинские города

Россияне утром 1 марта обстреляли Харьков. Ударный беспилотник попал в одно из общежитий, из-за чего началась эвакуация людей.

Взрывы сегодня утром прогремели и в Одессе. Россияне пытались атаковать город группами беспилотников.

Ранее взрывы прогремели в Днепре. Перед этим военные предупредили о возможной атаке ударных беспилотников.