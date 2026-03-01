Атака на Украину в ночь на 1 марта — сколько ударных БпЛА сбила ПВО

РФ атаковала Украину 123 беспилотниками — сколько удалось сбить
Российские оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Украину ударными дронами. Противовоздушная оборона уничтожила большинство беспилотников.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение ВС ВСУ.
Сколько дронов сбили ночью над Украиной
Как отметили в ПС, в ночь на 1 марта россияне атаковали Украину 123 ударными БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другими. Дроны выпускали с нескольких направлений:
- Курск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское.
"Около 70 из них — "шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отмечается в сообщении.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие или подавление 110 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 13 ударных дронов на семи локациях. Кроме того, в четырех местах было падение обломков.
Последние атаки на украинские города
Россияне утром 1 марта обстреляли Харьков. Ударный беспилотник попал в одно из общежитий, из-за чего началась эвакуация людей.
Взрывы сегодня утром прогремели и в Одессе. Россияне пытались атаковать город группами беспилотников.
Ранее взрывы прогремели в Днепре. Перед этим военные предупредили о возможной атаке ударных беспилотников.
