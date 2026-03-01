Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Украину 123 беспилотниками — сколько удалось сбить

РФ атаковала Украину 123 беспилотниками — сколько удалось сбить

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 09:23
Атака на Украину в ночь на 1 марта — сколько ударных БпЛА сбила ПВО
Украинский военный сбивает вражеский дрон. Фото: Reuters

Российские оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Украину ударными дронами. Противовоздушная оборона уничтожила большинство беспилотников.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение ВС ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Сколько дронов сбили ночью над Украиной

Как отметили в ПС, в ночь на 1 марта россияне атаковали Украину 123 ударными БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другими. Дроны выпускали с нескольких направлений:

  • Курск;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское.
У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про збиті дрони 1 березня
Сообщение ПС ВСУ. Фото: Telegram/kpszsu

"Около 70 из них — "шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отмечается в сообщении.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие или подавление 110 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 13 ударных дронов на семи локациях. Кроме того, в четырех местах было падение обломков.

Последние атаки на украинские города

Россияне утром 1 марта обстреляли Харьков. Ударный беспилотник попал в одно из общежитий, из-за чего началась эвакуация людей.

Взрывы сегодня утром прогремели и в Одессе. Россияне пытались атаковать город группами беспилотников.

Ранее взрывы прогремели в Днепре. Перед этим военные предупредили о возможной атаке ударных беспилотников.

Ваша пробная версия Premium закончилась

обстрелы ПВО Воздушные Силы ВСУ БпЛА
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации