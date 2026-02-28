Видео
Морозы до -30°C и уничтожена энергетика — какой была эта зима

Дата публикации 28 февраля 2026 20:00
Как украинцы выживали зимой 2025-2026 годов
Поврежденный энергообъект. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Эта зима стала пятой с начала полномасштабного конфликта в Украине. Из‑за систематических атак России на энергетическую инфраструктуру и непрерывного террора она оказалась рекордно сложной.

Со второй половины 2025 года российские оккупанты перешли к тактике "выжженной земли" — уничтожая в отдельных регионах все объекты генерации электроэнергии и тепла и сети передачи и распределения. Только с начала этого года агрессор применил для ударов по объектам украинской энергетики более 300 ракет и более 7000 дронов.

Энергетика на грани коллапса

Кроме уничтожения генерации, враг активно атакует узловые подстанции, что приводит к длительным блэкаутам в приграничных и прифронтовых районах. Более того, 22 февраля враг впервые целенаправленно атаковал не только энергетическую инфраструктуру, но и объекты водоснабжения.

Отметим, что Россия системно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру с осени 2022 года. Каждая последующая волна ударов накладывалась на предыдущие разрушения, и система работала в условиях постоянного восстановления и дефицита резервов. Всего с начала полномасштабного вторжения подстанции "Укрэнерго" были атакованы более 900 раз, некоторые из них пережили более 30 атак.

К потерянным и поврежденным объектам генерации зимой 2025-2026 годов добавились аномальные морозы. Именно на это и рассчитывала Россия — лишить украинцев света, тепла и воды. Поэтому энергосистема проходила пиковые нагрузки одновременно с новыми массированными атаками.

Интенсивность обстрелов этой зимой была даже выше, чем в двух предыдущих периодах массированных атак, которые Украина переживала с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года.

14 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет ни одной электростанции, которую бы не повредили российские удары.

По материалам Службы безопасности Украины, больше всего обстрелов враг совершил по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях. Однако блэкауты были во всех областях.

Более 15 000 работников энергетического сектора были привлечены к ремонту и восстановлению сетей и генерации.

Убытки, вызванные атаками на энергетику, оцениваются в десятки миллиардов долларов, а восстановление инфраструктуры и поддержка экономики остаются важными вызовами.

Однако несмотря на интенсивные удары, система выстояла.

Графики отключения света

Украина снова начала жить по графикам отключения света после массированной комбинированной атаки на энергоинфраструктуру в ночь на 30 октября 2025 года. Поэтому в течение зимы такие отключения стали регулярными.

тес
Атакованный объект генерации. Фото: Минэнерго

Жизнь по графикам зимой 2025-2026 годов стала для украинцев настоящим экзаменом на выносливость и изобретательность. Люди научились планировать день блоками по 3-4 часа. За это время успевали зарядить павербанки, запустить стиральную машину, приготовить еду на весь день и принять душ.

В моменты самых сложных отключений также почти исчезала мобильная связь.

Энергетическая автономность

Во многих многоэтажках исчезновение света означало отключение насосов подкачки воды и остановку котельных. Поэтому граждане искали альтернативные источники питания.

Питать роутеры, ноутбуки и даже холодильники во время блэкаутов позволяли станции типа EcoFlow и другие системы из аккумуляторов и инверторов. А бизнес снова перешел на генераторы.

Когда дома было холодно или нужно было срочно поработать, люди шли в "Пункты несокрушимости".

пункт незламності
"Пункты несокрушимости" в Киеве. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Были введены в эксплуатацию сотни когенерационных установок, чтобы поддержать электроснабжение в условиях повреждений.

Аномальные морозы

Зима 2025-2026 годов в Украине стала одной из самых морозных. Особенно это было заметно в январе, который многие назвали самым холодным за десятилетие из-за мощного арктического вторжения. В отдельных регионах столбики термометров опускались до -25 °C, в редких случаях и -30 °C.

Гололедица и сильные морозы в январе привели к частым случаям обморожений и затруднению движения транспорта в городах.

обмерзла ТЕС
Замерзшее энергооборудование. Фото: Минэнерго

Также ожидается, что пострадал и урожай.

Эта зима стала испытанием на прочность. Атаки на энергетику, графики отключений, низкие температуры и экономические потери стали частью реальной жизни украинцев. Однако дух нации, работа ремонтных бригад и объединенная поддержка друг друга позволили пройти эти трудности.

Когда улучшится ситуация в энергетике

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться уже в ближайшие месяцы. В частности из-за потепления и увеличения продолжительности светового дня.

В министерстве развития общин и территорий советуют местным властям уже начинать подготовку к следующему отопительному сезону.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
