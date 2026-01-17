Укрзализныця уже развернула 97 Пунктов несокрушимости — где согреться на вокзалах

Вагон несокрушимости Укрзализныци. Фото: Укрзализныця

На железнодорожных вокзалах Украины уже развернули 97 опорных пунктов несокрушимости для пассажиров и жителей городов. Железнодорожники обеспечили эти локации бесперебойным питанием, теплом и стабильной связью в режиме 24/7.

Об этом сообщила Укрзализныця в Telegram.

Бесплатный чай и зарядка гаджетов

Пункт несокрушимости на вокзале. Фото: Укрзализныця

Локации работают круглосуточно. Здесь можно согреться и угоститься горячим чаем. На 40 крупных вокзалах специалисты обустроили удобные зоны для родителей с малышами. Это позволяет комфортно переждать непогоду или длительную воздушную тревогу.

Статистика поражает своей масштабностью. С начала зимы приют здесь нашли почти 360 тысяч человек. Пик нагрузки пришелся на январские морозы. Только после 9 января за помощью обратились 65 тысяч граждан.

Площадка для детей в Пункте несокрушимости. Фото: Укрзализныця

Сеть будет только расширяться. Компания планирует открыть еще 50 пунктов на малых станциях. Новые точки появятся в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Где действуют Пункты несокрушимости Укрзализныци

Кроме стационарных залов, действуют мобильные пункты. Это специальные "Вагоны несокрушимости". Сейчас они спасают людей в Броварах, Фастове и Борисполе. Только за неделю вагоны приняли почти 3400 посетителей. Вскоре такой сервис станет доступным в Буче, Ирпене, Боярке и Вишневом.

Помощь выходит за пределы Украины. "Укрзалізниця" отправляет два "Вагона несокрушимости" в польский Холм. Тамошний вокзал сейчас находится на реконструкции. Люди вынуждены ожидать рейсы домой под открытым небом.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль в Верховной Раде заявил, что власти Киева не подготовили столицу к атакам на энергосистему.

А премьер Юлия Свириденко сообщила, что некоторые дома могут стать объектами критической инфраструктуры. Речь идет о тех помещениях, которые имеют электроотопление.