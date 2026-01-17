Укрзалізниця вже розгорнула 97 Пунктів незламності — де зігрітися на вокзалах

Вагон незламності Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця

На залізничних вокзалах України вже розгорнули 97 опорних Пунктів незламності для пасажирів та мешканців міст. Залізничники забезпечили ці локації безперебійним живленням, теплом та стабільним зв’язком у режимі 24/7.

Про це повідомила Укрзалізниця у Telegram.

Безплатний чай та зарядка гаджетів

Пункт незламності на вокзалі. Фото: Укрзалізниця

Локації працюють цілодобово. Тут можна зігрітися і пригоститись гарячим чаєм. На 40 великих вокзалах фахівці облаштували зручні зони для батьків із малечею. Це дозволяє комфортно перечекати негоду чи тривалу повітряну тривогу.

Статистика вражає своєю масштабністю. Від початку зими прихисток тут знайшли майже 360 тисяч людей. Пік навантаження припав на січневі морози. Тільки після 9 січня за допомогою звернулися 65 тисяч громадян.

Майданчик для дітей у Пункті незламності. Фото: Укрзалізниця

Мережа буде лише розширюватися. Компанія планує відкрити ще 50 пунктів на малих станціях. Нові точки з'являться на Київщині, Одещині та у Дніпропетровській області.

Де діють Пункти незламності Укрзалізниці

Крім стаціонарних залів, діють мобільні пункти. Це спеціальні "Вагони незламності". Наразі вони рятують людей у Броварах, Фастові та Борисполі. Лише за тиждень вагони прийняли майже 3400 відвідувачів. Невдовзі такий сервіс стане доступним у Бучі, Ірпені, Боярці та Вишневому.

Допомога виходить за межі України. "Укрзалізниця" відправляє два "Вагони незламності" до польського Холма. Тамтешній вокзал зараз перебуває на реконструкції. Люди змушені очікувати на рейси додому просто неба.

