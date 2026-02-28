Зима 2025-2026 — у який областях були блекаути, скільки об’єктів генерації постраждало

Пошкоджений енергооб’єкт. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Минає п’ята зима, яку Україна проживає в умовах повномасштабної війни. Вона стала найскладнішою в історії незалежної України через постійний російський терор, включно з ударами по енергетиці.

З другої половини 2025 року російські окупанти перейшли до тактики "випаленої землі" — знищуючи в окремих регіонах всі об’єкти генерації електроенергії і тепла та мережі передачі й розподілу. Тільки від початку цього року агресор застосував для ударів по об’єктах української енергетики більше 300 ракет і понад 7000 дронів.

Енергетика на межі колапсу

Окрім знищення генерації, ворог активно атакує вузлові підстанції, що призводить до тривалих блекаутів у прикордонних та прифронтових районах. Більше того, 22 лютого ворог вперше цілеспрямовано атакував не лише енергетичну інфраструктуру, а й об’єкти водопостачання.

Зазначимо, що Росія системно атакує українську енергетичну інфраструктуру з осені 2022 року. Кожна наступна хвиля ударів накладалася на попередні руйнування, і система працювала в умовах постійного відновлення та дефіциту резервів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення підстанції "Укренерго" були атаковані понад 900 разів, деякі з них пережили більше 30 атак.

До втрачених та пошкоджених об’єктів генерації взимку 2025-2026 років додалися аномальні морози. Саме на це і розраховувала Росія — позбавити українців світла, тепла та води. Тому енергосистема проходила пікові навантаження одночасно з новими масованими атаками.

Інтенсивність обстрілів цієї зими була навіть вищою, ніж у двох попередніх періодах масованих атак, які Україна переживала з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

14 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає жодної електростанції, яку б не пошкодили російські удари.

За матріалами Служби безпеки України, найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. Проте блекаути були у всіх областях.

Понад 15 000 працівників енергетичного сектору були залучені до ремонту та відновлення мереж та генерації.

Збитки, спричинені атаками на енергетику, оцінюються у десятки мільярдів доларів, а відновлення інфраструктури та підтримка економіки залишаються важливими викликами.

Проте попри інтенсивні удари, система вистояла.

Графіки відключення світла

Україна знову почала жити за графіками відключення світла після масованої комбінованої атаки на енергоінфраструктуру в ніч на 30 жовтня 2025 року. Тому протягом зими такі відключення стали регулярними.

Атакований об’єкт генерації. Фото: Міненерго

Життя за графіками взимку 2025–2026 років стало для українців справжнім іспитом на витривалість та винахідливість. Люди навчилися планувати день блоками по 3–4 години. За цей час встигали зарядити павербанки, запустити пральну машину, приготувати їжу на весь день та прийняти душ.

У моменти найскладніших відключень також майже зникав мобільний зв'язок.

Енергетична автономніть

У багатьох багатоповерхівках зникнення світла означало вимкнення насосів підкачки води та зупинку котелень. Тому громадяни шукали альтернативні джерела живлення.

Живити роутери, ноутбуки та навіть холодильники під час блекаутів дозволяли станції типу EcoFlow та інші системи з акумуляторів та інверторів. А бізнес знову перейшов на генератори.

Коли вдома було холодно або потрібно було терміново попрацювати, люди йшли до "Пунктів незламності".

"Пункти незламності" в Києві. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Було введено в експлуатацію сотні когенераційних установок, щоб підтримати електропостачання в умовах пошкоджень.

Аномальні морози

Зима 2025–2026 років в Україні стала однією з найморозніших. Особливо це було помітно в січні, який багато хто назвав найхолоднішим за десятиліття через потужне арктичне вторгнення. В окремих регіонах стовпчики термометрів опускалися до -25 °C, у рідкісних випадках і -30 °C.

Ожеледиця та сильні морози в січні призвели до частих випадків обморожень та ускладнення руху транспорту в містах.

Замерзле енергообладнання. Фото: Міненерго

Також очікується, що постраждав і врожай.

Ця зима стала випробуванням на міцність. Атаки на енергетику, графіки відключень, низькі температури та економічні втрати стали частиною реального життя українців. Проте дух нації, робота ремонтних бригад та об’єднана підтримка один одного дозволили пройти ці труднощі.

Коли покращиться ситуація в енергетиці

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ситуація в енергосистемі покращуватиметься вже у найближчі місяці. Зокрема через потепління та збільшення тривалості світлового дня.

У міністерстві розвитку громад та територій радять місцевій владі вже розпочинати підготовку до наступного опалювального сезону.