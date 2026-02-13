Відео
Україна
Головна Новини дня Регіонам радять вже розпочати підготовку до наступної зими

Регіонам радять вже розпочати підготовку до наступної зими

Дата публікації: 13 лютого 2026 00:00
Опалювальний сезон 2026-2027 — громадам радять почати підготовку
Костянтин Ковальчук. Фото: кадр з відео

Українські громади мають уже зараз розпочати підготовку до наступного опалювального сезону. Уряд реформує сферу теплопостачання та впроваджує нові підходи до управління тепловою інфраструктурою на місцях.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук в коментарі журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

Підготовка до наступного опалювального сезону

За словами заступника міністра, уряд працює над комплексним реформуванням галузі теплопостачання, що передбачає зміну підходів до організації роботи в громадах.

Крім того, Кабінет Міністрів розробляє нові ініціативи у сфері енергоефективності. Уже діє програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків "Світлодім", яка спрямована на модернізацію житлового фонду та скорочення споживання енергоресурсів.

Окремий напрям роботи — зміцнення енергонезалежності регіонів. Україна активно залучає донорську допомогу для встановлення більш потужних газових когенераційних установок та газових блочних модульних котелень. Це дозволяє громадам диверсифікувати джерела теплопостачання, підвищити надійність систем і швидше реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

"Ми намагаємося не лише сьогодні реагувати на ситуацію, а й дивитися у наше світле майбутнє і проводити реформування галузі теплопостачання, враховуючи виклики цієї зими, змінити підходи громад. Акцентуємо увагу на тому, що це має бути децентралізація, резервування, тобто вже у лютому закликаємо громади готуватися до наступного опалювального сезону. Урядом розробляються деякі програми щодо підтримки ОСББ, а також активно залучаємо донорську допомогу для енергонезалежності регіонів та громад", — заявив Ковальчук.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський прокоментував роботу місцевої влади під час зими.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону.

опалювальний сезон теплопостачання уряд енергетика підготовка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
