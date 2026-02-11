Україна починає підготовку до опалювального сезону 2026-2027 — Шмигаль зустрівся з послами ЄС і G7

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн G7 та Європейського Союзу. Головною темою розмови стало відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак і підготовка до наступного осінньо-зимового періоду.

Про це очільник Міненерго повідомив у Telegram 11 лютого, інформує Новини.LIVE.

Шмигаль провів зустріч з послами країн G7 та ЄС

За словами міністра, ситуація в енергетиці залишається складною через постійні обстріли об'єктів генерації та мереж.

"Першочергове завдання — відновлення генерації, підстанцій і мереж, а також формування резервів обладнання та потужностей. Є потреба, зокрема, у великих генераторах і трансформаторах", — наголосив Шмигаль.

Він повідомив, що підготовка до наступного опалювального сезону вже розпочалася. Україна формує запаси енергоносіїв і розвиває напрям когенерації.

"Розпочали вже підготовку до наступного опалювального сезону. Формуємо запаси енергоносіїв, і допомога партнерів тут особливо цінна. Наша мета — розвиток і розбудова когенерації", — зазначив міністр.

Окремо Шмигаль подякував країнам G7 за гуманітарну підтримку. За його словами, лише з 26 січня Україна отримала понад 560 одиниць енергетичного обладнання від різних держав, зокрема країн "Групи семи". Із хабів Міненерго вже розподілено 1152 тонни допомоги для лікарень, об'єктів соціальної інфраструктури та підрозділів ДСНС.

Денис Шмигаль з представниками ЄС та G7. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна також зацікавлена у передачі виведеного з експлуатації, але придатного до використання енергетичного обладнання. Під час зустрічі сторони обговорили внески до Фонду підтримки енергетики та ініціативу створення Ukraine Energy Support Coordination Group за аналогією з оборонним форматом "Рамштайн". Проведення такої координаційної зустрічі готують уже найближчим часом.

Крім того, йшлося про стратегічні напрями розвитку галузі — цифровізацію, підвищення ефективності, приватизацію та корпоратизацію.

"Обговорили й важливі стратегічні ініціативи розвитку енергетичного сектору України: цифровізація, підвищення ефективності, приватизація й корпоратизація. Закликав партнерів розглянути участь у відновленні енергетичного сектору України. Щиро вдячний нашим міжнародним партнерам, зокрема країнам G7, за оперативну та скоординовану підтримку у відновленні енергетичного сектору", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, скільки генерації в Україні вивела з ладу Росія.

А також стало відомо, що Швейцарія надасть пакет енергетичної підтримки для України на 35 млн доларів.