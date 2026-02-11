Украина начинает подготовку к отопительному сезону 2026-2027 — Шмыгаль встретился с послами ЕС и G7

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран G7 и Европейского Союза. Главной темой разговора стало восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак и подготовка к следующему осенне-зимнему периоду.

Об этом глава Минэнерго сообщил в Telegram 11 февраля, информирует Новини.LIVE.

По словам министра, ситуация в энергетике остается сложной из-за постоянных обстрелов объектов генерации и сетей.

"Первоочередная задача — восстановление генерации, подстанций и сетей, а также формирование резервов оборудования и мощностей. Есть потребность, в частности, в больших генераторах и трансформаторах", — подчеркнул Шмыгаль.

Он сообщил, что подготовка к следующему отопительному сезону уже началась. Украина формирует запасы энергоносителей и развивает направление когенерации.

"Начали уже подготовку к следующему отопительному сезону. Формируем запасы энергоносителей, и помощь партнеров здесь особенно ценна. Наша цель — развитие и развитие когенерации", — отметил министр.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил страны G7 за гуманитарную поддержку. По его словам, только с 26 января Украина получила более 560 единиц энергетического оборудования от разных государств, в том числе стран "Группы семи". Из хабов Минэнерго уже распределено 1152 тонны помощи для больниц, объектов социальной инфраструктуры и подразделений ГСЧС.

Денис Шмыгаль с представителями ЕС и G7. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина также заинтересована в передаче выведенного из эксплуатации, но пригодного к использованию энергетического оборудования. Во время встречи стороны обсудили взносы в Фонд поддержки энергетики и инициативу создания Ukraine Energy Support Coordination Group по аналогии с оборонным форматом "Рамштайн". Проведение такой координационной встречи готовится уже в ближайшее время.

Кроме того, речь шла о стратегических направлениях развития отрасли — цифровизации, повышении эффективности, приватизации и корпоратизации.

"Обсудили и важные стратегические инициативы развития энергетического сектора Украины: цифровизация, повышение эффективности, приватизация и корпоратизация. Призвал партнеров рассмотреть участие в восстановлении энергетического сектора Украины. Искренне благодарен нашим международным партнерам, в частности странам G7, за оперативную и скоординированную поддержку в восстановлении энергетического сектора", — добавил Шмыгаль.

