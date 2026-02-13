Видео
Главная Новости дня Регионам советуют уже начать подготовку к следующей зиме

Регионам советуют уже начать подготовку к следующей зиме

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 00:00
Отопительный сезон 2026-2027 — громадам советуют начать подготовку
Константин Ковальчук. Фото: кадр из видео

Украинские громады должны уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону. Правительство реформирует сферу теплоснабжения и внедряет новые подходы к управлению тепловой инфраструктурой на местах.

Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук в комментарии журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Читайте также:

Подготовка к следующему отопительному сезону

По словам заместителя министра, правительство работает над комплексным реформированием отрасли теплоснабжения, что предусматривает изменение подходов к организации работы в общинах.

Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает новые инициативы в сфере энергоэффективности. Уже действует программа поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов "Светодом", которая направлена на модернизацию жилищного фонда и сокращение потребления энергоресурсов.

Отдельное направление работы — укрепление энергонезависимости регионов. Украина активно привлекает донорскую помощь для установки более мощных газовых когенерационных установок и газовых блочных модульных котельных. Это позволяет громадам диверсифицировать источники теплоснабжения, повысить надежность систем и быстрее реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

"Мы стараемся не только сегодня реагировать на ситуацию, но и смотреть в наше светлое будущее и проводить реформирование отрасли теплоснабжения, учитывая вызовы этой зимы, изменить подходы громад. Акцентируем внимание на том, что это должна быть децентрализация, резервирование, то есть уже в феврале призываем громады готовиться к следующему отопительному сезону. Правительством разрабатываются некоторые программы по поддержке ОСМД, а также активно привлекаем донорскую помощь для энергонезависимости регионов и громад", — заявил Ковальчук.

Отметим, президент Владимир Зеленский прокомментировал работу местных властей во время зимы.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону.

отопительный сезон теплоснабжение правительство энергетика подготовка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
