Підготовка до зими — Зеленський поговорив із Кубраковим

Володимир Зеленський та Олександр Кубраков. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський 3 березня зустрівся з радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександром Кубраковим. Вони підбили підсумки цієї зими та поговорили про підготовку до наступної.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського та Кубракова

"Говорили з Олександром Кубраковим перед РНБО щодо основних підсумків цього зимового сезону й підготовки до наступної зими. Головне — врахувати весь реальний досвід громад за цю зиму, плануючи захист на наступну", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій. За його словами, важливо, аби міста й громади, які до цієї зими підійшли неефективно, змогли до наступного сезону підготуватися краще, зокрема Київ. На рівні РНБО України будуть затверджені плани стійкості для всіх наших регіонів.

Раніше президент розповів, що Україна готує стратегію на наступну зиму. Він зустрівся зі Свириденко та Умєровим і визначив ключові пріоритети.

Також Зеленський назвав, скільки дронів і ракет випустила Росія цієї зими. Україну атакували майже 19 тисяч БпЛА та сотні ракет.