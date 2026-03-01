Відео
Найскладніша за роки війни — Зеленський підбив підсумки зими

Найскладніша за роки війни — Зеленський підбив підсумки зими

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 20:27
Зеленський підбив підсумки зими — звернення президента
Термінова новина

Сьогодні, у перший день весни, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, підкресливши силу та стійкість держави під час найскладнішої зими війни.

"Ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни. Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі — десятки ракет, сотні "шахедів", — заявив він.

Читайте також:

За словами Зеленського, Росія почала зиму масованим ударом шостого грудня, коли атакували понад 700 цілей, включно з більш ніж 50 ракетами. В цілому за зиму було випущено понад 700 ракет різних типів, проте українці вистояли та подолали ці випробування.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
