Україна
Главная Новости дня Зеленский назвал уходящую зиму самой сложной за годы войны

Зеленский назвал уходящую зиму самой сложной за годы войны

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 20:27
Зеленский сообщил об итогах зимы — обращение президента
Срочная новость

Сегодня, в первый день весны, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, подчеркнув силу и устойчивость государства во время самой сложной зимы войны.

"Мы прошли эту зиму, наиболее сложную за все годы войны. Россияне хотели превратить эту зиму на уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе - десятки ракет, сотни "шахедов", — заявил он.

Читайте также:

По словам Зеленского, Россия начала зиму массированным ударом шестого декабря, когда атаковали более 700 целей, включая более чем 50 ракет. В целом за зиму было выпущено более 700 ракет различных типов, однако украинцы выстояли и преодолели эти испытания.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
