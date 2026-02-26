У 2025 році РФ понад тисячу разів атакували залізницю

Пошкоджений російським дроном пасажирський вагон. Фото: Укрзалізниця/Facebook

У 2025 році російські окупанти завдали більш ніж тисячу ударів по українській залізниці. Однак попри щоденні атаки РФ залізнична система продовжує працювати.

Про це сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час YES Meeting, яку до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну організував Фонд Віктора Пінчука.

Протягом 2025 росіяни атакували залізницю понад тисячу разів

За інформацією очільника "Укрзалізниці", у 2025 році російські війська завдали майже 1200 ударів по залізниці.

Перцоськай зазначив, що попри щоденні ворожі атаки, зокрема й прицільні удари по пасажирських вагонах, залізнична система України продовжує працювати.

"Так само як і чотири роки тому, коли в перший же день повномасштабного вторгнення ворог завдавав ударів по залізничних об'єктах, він продовжує цю ж тактику й зараз.

Вони (росіяни, — Ред.) нарощують удари по залізниці. Якщо брати 2025 рік, то 1195 ударів було по комунальному складу, по інфраструктурі, по всіх об'єктах залізниці. Попри це, і передовсім завдяки силі наших залізничників і залізничниць, система не спиняється.

Ми продовжуємо сполучати Україну зі світом і прифронтові міста з рештою країни. Кожного дня десятки тисяч людей сідають в наші поїзди, і ми відчуваємо надзвичайну відповідальність за їхню безпеку. Для нас піти — не варіант, це наша країна", — сказав глава "Укрзалізниці".

Водночас він додав, що "Укрзалізниця" постійно шукає формати, як мінімізувати ризики та зберігати безперервне сполучення.

Атаки РФ на залізницю — що відомо

Нещодавно, 15 лютого, російські окупанти безпілотниками атакували цивільну залізничну інфраструктуру на Одещині. На території депо спалахнула пожежа.

У ніч проти 8 лютого російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру у Чернігівській області. Внаслідок атаки було скасовано рух деяких поїздів.

Крім того, у ніч проти 5 лютого окупанти масовано атакували об'єкти критичної інфраструктури України. Ключовим напрямком удару стала Сумська область — там ціллю стали об'єкти "Укрзалізниці".