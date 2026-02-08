Обстріл залізницю на Чернігівщині 8 лютого — низку потягів скасовано

РФ обстріляла залізницю на Чернігівщині — які потяги скасовано
Росіяни в ніч проти 8 лютого обстріляли залізницю. Вдарили по Чернігівській області. Через це скасовано низку рейсів.
Про це повідомили в Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу залізниці на Чернігівщині
Як зазначили в Укрзалізниці, росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Чернігівській області цієї ночі. Через це скасовано рух деяких потягів.
"Приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині та Сумщині зазнає тимчасових змін, сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем", — йдеться у повідомленні.
Крім того, через знеструмлення у регіоні відбулися затримки поїздів:
- №66 Київ — Суми;
- №114 Ужгород — Харків.
"Однак обидва вже фактично надолужили свою затримку", — додають в Укрзалізниці.
Ситуація на Харківщині та Запоріжжі
Як додали у пресслужбі Укрзалізниці, ділянка "Лозова — Барвінкове — Краматорськ" досі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на ній забезпечують автобуси.
"У Запоріжжі діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів", — йдеться у повідомленні.
