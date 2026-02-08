Обстріл залізницю на Чернігівщині 8 лютого — низку потягів скасовано

Люди заходять у потяг. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Росіяни в ніч проти 8 лютого обстріляли залізницю. Вдарили по Чернігівській області. Через це скасовано низку рейсів.

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу залізниці на Чернігівщині

Як зазначили в Укрзалізниці, росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Чернігівській області цієї ночі. Через це скасовано рух деяких потягів.

"Приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині та Сумщині зазнає тимчасових змін, сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем", — йдеться у повідомленні.

Крім того, через знеструмлення у регіоні відбулися затримки поїздів:

№66 Київ — Суми;

№114 Ужгород — Харків.

"Однак обидва вже фактично надолужили свою затримку", — додають в Укрзалізниці.

Ситуація на Харківщині та Запоріжжі

Як додали у пресслужбі Укрзалізниці, ділянка "Лозова — Барвінкове — Краматорськ" досі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на ній забезпечують автобуси.

"У Запоріжжі діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія атакувала об'єкти Нафтогазу минулої ночі. Сталося це у Полтавській області.

Також ми розповідали про те, скільки дронів збила над Україною ППО в ніч проти 8 лютого. Росіяни атакували міста понад 100 БпЛА.