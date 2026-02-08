Видео
Главная Новости дня РФ атаковала железную дорогу Черниговщины — какие поезда отменены

РФ атаковала железную дорогу Черниговщины — какие поезда отменены

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 12:53
Обстрел железной дороги на Черниговщине 8 февраля — ряд поездов отменен
Люди заходят в поезд. Фото: Facebook/Укрзализныця

Россияне в ночь на 8 февраля обстреляли железную дорогу. Ударили по Черниговской области. Из-за этого отменен ряд рейсов.

Об этом сообщили в Укрзализныце, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела железной дороги в Черниговской области

Как отметили в Укрзализныце, россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области этой ночью. Из-за этого отменено движение некоторых поездов.

"Пригородное и региональное сообщение на Черниговщине и Сумщине претерпит временные изменения, сегодня не будут курсировать рейсы между Сновском и Бахмачем", — говорится в сообщении.

Укрзалізниця попередила про скасування потягів через обстріл
Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Кроме того, из-за обесточивания в регионе произошли задержки поездов:

  • №66 Киев — Сумы;
  • №114 Ужгород — Харьков.

"Однако оба уже фактически наверстали свою задержку", — добавляют в Укрзализныце.

Ситуация на Харьковщине и Запорожье

Как добавили в пресс-службе Укрзализныци, участок "Лозовая — Барвинково — Краматорск" до сих пор остается зоной повышенного риска. Проезд на нем обеспечивают автобусы.

"В Запорожье действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью с возможностью как проезда поездами, так и применения автобусных трансферов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия атаковала объекты Нафтогаза прошлой ночью. Произошло это в Полтавской области.

Также мы рассказывали о том, сколько дронов сбила над Украиной ПВО в ночь на 8 февраля. Россияне атаковали города более 100 БпЛА.

Укрзализныця Черниговская область обстрелы атака поезд
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
