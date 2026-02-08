Удар по объектам Нафтогаза на Полтавщине 8 февраля — какие последствия атаки

РФ атаковала объекты Нафтогаза на Полтавщине — какие последствия
В ночь на 8 февраля россияне ударили по Полтавской области. В результате атаки есть повреждения объектов Нафтогаза.
Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела объектов Нафтогаза
Как отметили в сообщении, ночью Россия снова ударила по объектам Группы на Полтавщине. Разрушено оборудование. В результате атаки никто не пострадал.
"На месте — подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В Нафтогазе добавляют, что сегодняшний обстрел — это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы с начала этого года.
"Несмотря на постоянную угрозу, мы сосредоточены на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема оставалась устойчивой", — отмечают в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 8 февраля атаковали Украину 101 ударным дроном. В ПС ответили, сколько вражеских целей удалось сбить.
Также мы рассказывали о том, что на этой неделе произошло две массированные атаки РФ на энергетику. В Укрэнерго объяснили, какие последствия.
Читайте Новини.LIVE!