РФ атаковала объекты Нафтогаза на Полтавщине — какие последствия

РФ атаковала объекты Нафтогаза на Полтавщине — какие последствия

Дата публикации 8 февраля 2026 12:22
Удар по объектам Нафтогаза на Полтавщине 8 февраля — какие последствия атаки
Спасатель тушит пожар на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 8 февраля россияне ударили по Полтавской области. В результате атаки есть повреждения объектов Нафтогаза.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела объектов Нафтогаза

Как отметили в сообщении, ночью Россия снова ударила по объектам Группы на Полтавщине. Разрушено оборудование. В результате атаки никто не пострадал.

"На месте — подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сообщение пресс-службы Нафтогаза. Фото: скриншот

В Нафтогазе добавляют, что сегодняшний обстрел — это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы с начала этого года.

"Несмотря на постоянную угрозу, мы сосредоточены на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема оставалась устойчивой", — отмечают в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 8 февраля атаковали Украину 101 ударным дроном. В ПС ответили, сколько вражеских целей удалось сбить.

Также мы рассказывали о том, что на этой неделе произошло две массированные атаки РФ на энергетику. В Укрэнерго объяснили, какие последствия.

Нафтогаз обстрелы Полтавская область война в Украине атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
