Какая ситуация в энергетике после массированных атак РФ — в Укрэнерго объяснили

Энергетик на месте обстрела. Фото: Укрэнерго

На этой неделе россияне дважды массированно атаковали украинскую энергетику. Из-за этого ситуация со светом остается сложной. В большинстве областей сейчас аварийные отключения.

Об этом сообщили в Укрэнерго в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Отменят ли аварийные отключения в ближайшее время

В Укрэнерго отмечают, что сейчас продолжается ликвидация последствий ракетно-дронных атак на энергосистему. Сейчас отменить аварийные отключения в большинстве регионов невозможно из-за уровня дефицита мощности и повреждения.

"Однако благодаря круглосуточной работе энергетиков — в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера", — добавляют в сообщении.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование. Продолжается восстановление на электростанциях. Кроме того, работы проводят на высоковольтных подстанциях, которые обеспечивают выдачу мощности АЭС.

"Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", — добавляют в Укрэнерго.

Графики почасовых отключений обещают вернуть сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Пока же обнародованные накануне ГПВ в большинстве регионов не действуют.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве снова будут действовать временные графики отключения света. Для этого энергетики работали без остановки.

Также мы рассказывали о том, какие области пострадали из-за комбинированной атаки 7 февраля. Главной целью россиян была энергосеть.