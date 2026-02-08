Какая ситуация в энергетике после массированных атак РФ — в Укрэнерго объяснили

В Укрэнерго объяснили, какая ситуация в энергетике после атак РФ
На этой неделе россияне дважды массированно атаковали украинскую энергетику. Из-за этого ситуация со светом остается сложной. В большинстве областей сейчас аварийные отключения.
Об этом сообщили в Укрэнерго в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.
Отменят ли аварийные отключения в ближайшее время
В Укрэнерго отмечают, что сейчас продолжается ликвидация последствий ракетно-дронных атак на энергосистему. Сейчас отменить аварийные отключения в большинстве регионов невозможно из-за уровня дефицита мощности и повреждения.
"Однако благодаря круглосуточной работе энергетиков — в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера", — добавляют в сообщении.
Сейчас энергетики работают над тем, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование. Продолжается восстановление на электростанциях. Кроме того, работы проводят на высоковольтных подстанциях, которые обеспечивают выдачу мощности АЭС.
"Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", — добавляют в Укрэнерго.
Графики почасовых отключений обещают вернуть сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Пока же обнародованные накануне ГПВ в большинстве регионов не действуют.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве снова будут действовать временные графики отключения света. Для этого энергетики работали без остановки.
Также мы рассказывали о том, какие области пострадали из-за комбинированной атаки 7 февраля. Главной целью россиян была энергосеть.
