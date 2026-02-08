Яка ситуація в енергетиці після масованих атак РФ — в Укренерго пояснили

Енергетик на місці обстрілу. Фото: Укренерго

Цього тижня росіяни двічі масовано атакували українську енергетику. Через це ситуація зі світлом залишається складною. У більшості областей наразі аварійні відключення.

Про це повідомили в Укренерго у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Чи скасують аварійні відключення найближчим часом

В Укренерго наголошують, що зараз триває ліквідація наслідків ракетно-дронових атак на енергосистему. Наразі скасувати аварійні відключення у більшості регіонів неможливо через рівень дефіциту потужності та пошкодження.

"Однак завдяки цілодобовій роботі енергетиків — в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора", — додають у повідомленні.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Наразі енергетики працюють над тим, аби повернути в роботу пошкоджене обладнання. Триває відновлення на електростанціях. Крім того, роботи проводять на високовольтних підстанціях, які забезпечують видачу потужності АЕС.

"Зараз атомна генерація все ще частково розвантажена", — додають в Укренерго.

Графіки погодинних відключень обіцяють повернути одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Наразі ж оприлюднені напередодні ГПВ у більшості регіонів не діють.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві знову будуть діяти тимчасові графіки відключення світла. Для цього енергетики працювали без упину.

Також ми розповідали про те, які області постраждали через комбіновану атаку 7 лютого. Головною ціллю росіян була енергомережа.